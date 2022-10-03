غرفة تجارة الكويت: استثمارات الكويت فى مصر تسجل 20 مليار دولار

كتب إسلام سعيد

قال محمد جاسم الصقر، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت، أن رجال الأعمال في الكويت يلاحظون باهتمام تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى منذ العام 2016، مشيراً إلى أن الوفد الذي يزور مصر حاليا هو وفد استثنائى لدعم وتشجيع خطوات الإصلاح الاقتصادى فى مصر وكذلك دعم الاستثمار.

وأشار خلال ملتقى الأعمال المصري الكويتي اليوم، أن أغلب القطاعات في الاقتصاد الكويتي تتطلع للاستثمار بالسوق المصرية، لافتا إلى أن المستثمر يسعي إلي وجود بيئة استثمارية شفافة وعادلة وهذا ما نجحت فيه مصر خاصة قانون الاستثمار وقانون الإفلاس وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتطوير التشريعات وتحديثها واستقرار التشريعات الاقتصادية التي تحافظ على المناخ الاستثمارى.

وتابع، أن الاستثمار الخارجية الكويتية في مصر تختار مشاريع وقطاعات رئيسية تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة والاقتصادية في مصر، موضحاً " مصر لم تغلق يوماً بابها أمام الاستثمارات العربية عامة والكويتية خاصة، حيث بلغت حجم الاستثمارات الكويتية في مصر تصل 20 مليار دولار بما في ذلك الاستثمار العقاري الخاص وفق تقديرات القطاع الخاص الكويتي"

وأشار إلى أن معدلات التجارة البينية بين البلدين متواضع وهذا الأمر يحتاج لجنة مشتركة لزيادة التبادل التجاري، ويجب تشكيل لجنة من الغرف التجارية المصرية ونظيرتها فى الكويت لوضع المقترحات التي تزيد حركة التجارة.