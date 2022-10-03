طوابير الصباح بمدارس شمال سيناء حضور ودقة وانتظام

شمال سيناء - محمد حسين

تواصلت فى مدارس شمال سيناء مظاهر الاحتفال بانطلاق العام الدراسى الجديد بكافة أنحاء المحافظة.

ومبكرا انتظم الطلاب فى الحضور وسط دقة إجراءات تنظيم طابور الصباح، وتحية العلم، وأداء النشيد الوطنى، وتقديم برامج الإذاعة المدرسية .

وشكلت الإدارات التعليمية لجان متابعة تتواجد فى طابور الصباح، ثم استكمال عملها داخل المدرسة .

وفى مدرسة نجع شيبانة جنوب رفح التى أقامها الأهالى خلال شهر بجهود ذاتية وانطلقت فيها الدراسة، تسابق التلاميذ إلى فصولهم القريبة من بيوتهم وشارك أولياء الأمور فى حضور طابور الصباح وتحية العلم .

كما قدم طلبة مدرسة الشهيد عمر شكرى الثانوية بالعريش عروض فى فناء المدرسة .

وفى إدارة بئر العبد التعليمية تابع الدكتور سليمان شميط مدير عام الإدارة التعليمية يرافقه محمد علي عيد نائب رئيس مجلس المدينة، اليوم الدراسي فى مدرسة الشهيد شريف عمر الثانويه للبنات بحضور طابور الصباح والاستماع إلى النشيد الوطني، وزيارة مدرسة الشعراوى الابتدائية، ومدرسة بئر العبد الابتدائية .

وتفقد سلامة سلمان مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية، مدرسة السكة الحديد تعليم أساسي بنات و مدرسة الشيخ زويد الابتدائية .

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إن المدارس جميعها انطلقت فيها الدراسة بشكل منتظم .

وتابع أنه تم التوجيهات للمعلمين بمعاملة الطلاب معاملة حسنة، وحثهم على المحافظة على البنية التحتية بالمدارس، وتشغيل الأغاني الوطنية والتحفيزية قبل طابور الصباح وأثناء الراحة (الفسحة) المقررة للطلاب، الإعلان عن مجموعات التقوية وحسن تنفيذها وتطبيقها بكافة المراحل وتكليف التوجيه المالى والإدارى بمتابعة تنفيذها وفقا للقرار الوزاري المنظم لذلك.