طرق بسيطة لتخفيف أعراض حساسية الخريف.. تعرف عليها

كتبت فاطمة خليل

حساسية الخريف من الأمراض الشائعة التي تحدث بسبب حبوب اللقاح في الخريف وتتشابه أعراض حساسية الخريف مع الحساسية التي تسببها حبوب اللقاح فى الربيع أيضاً، حيث تشمل الأعراض سيلان الأنف، حكة في العينين، العطس ، وخدش الحلق واحتقان الأنف، فى هذا التقرير نتعرف على حساسية الخريف وطرق الوقاية وتخفيف الأعراض، بحسب موقع "New York bre".

وهناك بعض المسببات الأقل شهرة لحساسية الخريف، حيث يمكن أن تجعل درجات الحرارة الدافئة غير المعتادة أعراض الحساسية تستمر لفترة أطول.



خطوات بسيطة لتخفيف أعراض حساسية الخريف وفقًا للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة ، فإن الحساسية (المعروفة أيضًا باسم التهاب الأنف التحسسي) هي السبب الرئيسي السادس للأمراض المزمنة في الولايات المتحدة ، بتكلفة سنوية تزيد عن 18 مليار دولار وأكثر من 50 مليون أمريكي يعانون من الحساسية كل عام. هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكن اتخاذها جنبًا إلى جنب مع الأدوية المصممة للمساعدة في تخفيف الأعراض المصاحبة للحساسية، بغض النظر عن الموسم.

إن الاستخدام الوقائي للأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية أو الأدوية الموصوفة في وقت مبكر من موسم الخريف أكثر فاعلية للوقاية.

بخاخات وقطرات المحاليل الملحية التي لا تستلزم وصفة طبية البخاخات المالحة والقطرات مفيدة للغاية في غسل حبوب اللقاح من الأنف والعينين وتكون فعالة عند استخدامها بعد الخروج من الهواء الطلق.

الستيرويدات الأنفية التي تصرف بدون وصفة طبية: يجب استخدام هذه البخاخات بالجرعات الموصى بها فقط ، وعند استخدامها ، يجب وضعها في الأنف غالبًا ما يستغرق الأمر عدة أيام قبل أن تشعر بالفائدة.

مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان: تقلل مضادات الهيستامين من العطس والشم والحكة عن طريق منع مستقبلات الهيستامين في الجسم ، بينما تعمل مزيلات الاحتقان على تقليص الأوعية الدموية في ممرات الأنف لتخفيف الاحتقان.

قطرات العين تساعد في تخفيف حكة العيون المائية مراقبة عدد حبوب اللقاح: عادةً ما تكون أعداد حبوب اللقاح أعلى بين الساعة 4:00 صباحًا والساعة 8:00 صباحًا، لذا فإن تقليل أنشطة الصباح الباكر قد يساعدك على البدء في يوم خالٍ من الأعراض.

قم بشراء مرشح أو مزيل رطوبة محمول عالي الكفاءة للهواء (HEPA) وقم بتنظيف المنزل أسبوعيًا باستخدام مكنسة كهربائية مزودة بفلتر HEPA.