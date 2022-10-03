طارق الملا: السوق المصرى يشهد تطوراً كبيراً بمشروعات منظومة تداول وتسويق الوقود

كتبت -مروة الغول

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، محطة وقود "أوازيس" الجديدة التابعة لشركة توتال انرجى بأول طريق القاهرة – اسكندرية الصحراوى، والتى تبلغ تكلفتها الاستثمارية 18 مليون جنيه.

وعقب الافتتاح صرح الملا بأن خطة انتشار محطات الوقود الجديدة يتم تنفيذها ضمن خطة تحقيق أهداف الدولة التنموية وتلبى احتياجات أصحاب السيارات ومرتادى الطرق والمحاور الرئيسية ، مشيراً إلى أن محطات التموين والخدمة الجديدة تشهد تطوراً ملحوظاً وتقدم خدمات متميزة لأصحاب السيارات، وأضاف أن هناك خططاً يتم تنفيذها بالتوازى مع تنفيذ المحطات الجديدة لتطوير وتحديث محطات التموين والخدمة القائمة، إلى جانب التوسع فى محطات الخدمات المتكاملة، وأصبحت مجالات التحول الرقمى واستخدام التقنيات الحديثة سمة أساسية فى تنفيذ وتطوير محطات الوقود، كما يتم فيها مراعاة تشغيل محطات الوقود بالطاقة الشمسية وكذلك تعظيم إجراءات الامن والسلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة .

وأكد الملا على أن ما حدث من تطوير فى منظومة إمدادات الوقود للسوق المحلى بداية من عام 2016 مع انطلاق برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، أوجد فرصاً متميزة للقطاع الخاص لزيادة استثماراته بالسوق المحلى، وأدى لتحسين نوعية الخدمات التى تقدم بالسوق المحلي لصالح المستهلكين، حيث نجحت جهود تطوير المنظومة فى زيادة انتشار محطات التموين بالوقود على مستوى الجمهورية وتقديم منتجات بترولية عالية الجودة .

وأشاد الملا بجهود شركة توتال فى مجال تسويق المنتجات البترولية الذي يمتد منذ 25 عاماً وكذلك صفقات الاستحواذ التى نفذتها فيما يخص محطات التموين بالوقود والذي دعمت مركزها بالسوق حيث تمتلك 240 محطة وقود في السوق المصري، موضحاً أن تواجد شركة بحجم توتال بالسوق المصرى يضيف للتنوع والخبرة فى هذا المجال ويؤدي إلى التنافسية بين شركات التسويق مما يهدف في النهاية إلى تقديم خدمات متميزة للمواطنين ، مشيراً إلى أن محطة توتال الجديدة تتميز بقربها من المتحف المصرى الكبير وتخدم مرتادى الطريق الدائرى من حائزى السيارات المتجهين إلى مدن الشيخ زايد والسادات و6 أكتوبر ومحافظات الطريق الصحراوى إلى الأسكندرية .

وتبلغ مساحة المحطة التى تعمل بالطاقة الشمسية، ألفى متر مربع ،وتضم خمس خزانات بسعة أكثر من 112 ألف طن وهى عبارة عن خزانين لبنزين 95 واثنين لبنزين 92 وخزان للسولار.

وأشار الملا أن السوق المصري يشهد تطوراً ونمواً كبيراً فيما يخص مشروعات منظومة تداول وتسويق الوقود ومجال تموين السفن والطائرات مما يتيح فرصاً لجذب مزيد من الاستثمارات من خلال شراكتنا العريقة بالسوق والاستفادة من خبرات هذه الشركات فى هذه المجالات .

واستمع الوزير لعرض توضيحي من أوليفييه فان باري نائب الرئيس التنفيذى لشركة توتال لمنطقة البحر المتوسط والمحيط الهندى ، وتوماس ستراوس المدير التنفيذي لشركة توتال انرجيز مصر للتسويق حول أنشطة الشركة وخططها الاستثمارية فى مجال تسويق المنتجات البترولية.

وحضر الافتتاح المهندس علاء البطل رئيس هيئة البترول ونوابه للتجارة الداخلية والنقل والتوزيع والمحاسب هشام نور رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.