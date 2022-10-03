طابور بالجلباب الأزهرى.. فرحة طالبات المعاهد الأزهرية بالأقصر بالعام الدراسى

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، إنطلاق كافة المعاهد الأزهرية على مدار اليومين الماضيين فى أول أيام العام الدراسي الجديد 2022/2023، وسط أجواء مبهجة وتوزيع الهدايا على الأطفال وتنظيم طابور الصباح فى المعاهد وسط أجواء مبهجة بالزي الأزهري المميز.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أنه استقبلت المعاهد الأزهرية بالأقصر، التلاميذ والطلاب بتوزيع هدايا وبالونات لرسم البهجة على وجوههم فى أول أيام العام الجديد، كما تم توزيع عليهم الأدوات المدرسية المجانية للصف الأول الابتدائى لتحفيزهم وتشجيعهم على الذهاب إلى المدرسة.

وتقدم الدكتور خليفة محمد إبراهيم، بخالص التهنئة إلي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وإلى الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإلى الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وجميع قيادات الأزهر الشريف بمختلف قطاعاته، وإلى جميع العاملين بمنطقة الأقصر الأزهرية بإدارتها ومعاهدها إلى المعلمين والمعلمات، وإلى الطلبة والطالبات في جميع المراحل الدراسية المختلفة وأولياء أمورهم وإلى جميع المشاركين في المنظومة التعليمية، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، متمنياً وداعياً المولى الكريم ورب العرش العظيم أن يجعله عام خير وفلاح ونجاح على الجميع، وأن يحقق كل منا ما تصبو إليه نفسه من آمال وطموحات في ظل منافسة شريفة وعلاقات إنسانية حميمة وفي جو تسوده روح المودة والمحبة والألفة.



طابور-الصباح-للطالبات-فى-المعاهد-الأزهرية-بالأقصر



طالبات-المعاهد-الأزهرية-فى-محافظة-الأقصر



طلاب-الأزهر-بالأقصر-فى-بداية-العام-الجديد



طلبة-المعاهد-الأزهرية-فى-العام-الدراسي-الجديد



فرحة-الأطفال-بإنطلاق-التعليم-فى-معاهد-الأزهر



استقبال-المعاهد-الأزهرية-للأطفال-بالهدايا-بالعام-الجديد



تحية-العلم-فى-المعاهد-الأزهرية-بالأقصر



تقديم-الهدايا-للأطفال-داخل-المعاهد-الأزهرية



جانب-من-طابور-الصباح-فى-المعاهد-الأزهرية



سعادة-أطفال-الأزهر-خلال-أيام-العام-الجديد