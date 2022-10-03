ضبط 42 طن أرز شعير و5 أطنان أعلاف مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالدقهلية

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة مكبرة علي تجار السوق السوداء واستهدفت الحملة عددا من محتكري الأرز الشعير بهدف رفع الأسعار عن طريق المضاربة في السوق السوداء، وذلك في نطاق مركزي ميت سلسيل و الجمالية، وشارك في الحملة، محمد صالح وسامى إبراهيم والسيد البيسى ومصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مضارب بناحية ميت سلسيل و الجمالية، لتجميعهم 42 طن أرز شعير بدون تصريح، وضبط محلين أعلاف بمركز المنصورة لحيازتهم 5 طن أعلاف مجهولة المصدر، وبدون فواتير تدل علي مصدرها ومنشأها.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، علي تحرير محاضر بالمخالفات السابق ذكرها، والتحفظ على جميع المضبوطات، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، مشددا على تواصل مديرية تموين الدقهلية حملاتها التموينية لضبط المخالفين.