اليوم السابع
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ضبط 26 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 699 حكما قضائيا متنوعا بحملة أمنية في أسيوط

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:18 م
ضبط 26 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 699 حكما قضائيا متنوعا بحملة أمنية في أسيوط حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما استهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرتى "مركز شرطة الفتح – قسم شرطة أسيوط الجديدة" بمحافظة أسيوط.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-

-ضبط عدد 26 قطعة سلاح نارى، عبارة عن (7 بنادق آلية – 7 بنادق خرطوش – 2 طبنجة – 10 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) .. بحوزة (23) متهم لعدد 10 منهم معلومات جنائية.

-ضبط عدد (6) قضايا "إتجار – تعاطى" فى المواد المخدرة، وضُبط خلالها (كمية من مخدرى "الحشيش – الهيروين")، وبحوزة عدد (6) متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية.

-تنفيذ عدد (699) حكم قضائى متنوعوتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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