اليوم السابع
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الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:55 م
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ضبط 21 قضية اتجار فى المواد المخدرة وتنفيذ 2123 حكما متنوعا بالقليوبية

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:55 ص
ضبط 21 قضية اتجار فى المواد المخدرة وتنفيذ 2123 حكما متنوعا بالقليوبية حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

-ضبط (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة)،  بحوزة 28 متهم لعدد 15 منهم معلومات جنائية.

-تنفيذ (2123) حكم قضائى متنوع.

-ضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى إستمرار الحملات.

 

 

 


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