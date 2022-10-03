ضبط 1624 قضية تموينية متنوعة لقضايا حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1624) قضية تموينية متنوعة من بينها :-

وتم ضبط (455) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات (108٫985 طن "دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز – ملح طعام – زيت – أعلاف – أسمدة" – 18598 عبوة "معجون طماطم – أدوية" – 10 طن أسمنت – 4948 عبوة سجائر) وكذا (717) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (16 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 160 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 122 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 50 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 50 قضية توقف عن الإنتاج – 319 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (6٫950 طن دقيق بلدى مدعم) ، وكذا ضبط (39) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (8٫693 طن "سكر – أسمدة" مدعمة – 26750 لتر مواد بترولية – 625 إسطوانة- 3000 رغيف بلدى مدعم).. بحجم مضبوطات بلغت (134٫628 طن – 4948 عبوة سجائر – 18598 عبوة "معجون طماطم – أدوية" – 3000 رغيف بلدى مدعم – 26750 لتر مواد بترولية -625 إسطوانة) .. كان أبرزها الآتى :

ضبط (12٫5 طن "سكر حر" مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر - 8٫500 طن "سكر حر " معبأة داخل عبوات منتج نهائى بدون بيانات) وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السكر حر) بمحافظة القاهرة.

وتم ضبط (6 طن "سكر تموينى مدعم" معبأة داخل شكائر مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم– 90 كيلو جرام "سكر تموينى مدعم") تم تجميعه لإعادة تعبئته داخل عبوات سكر حر بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر له .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وكما تم ضبط المسئول عن إدارة صفحة للإعلان عن بيع الأدوية على تطبيق التواصل الإجتماعى "تيليجرام") بمحافظة القاهرة ، وبحوزته (192 عبوة "بنج أسنان" – 106 عبوة "حقن تبويض" للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر المعلن – 100 قرص خاص بعمليات الإجهاض بدون مستندات مهربة جمركياً وغير مسجلة لدى الجهات المعنية وبدون إشراف طبى) .

وضبط (18750 لتر "بنزين 95،92 ") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر .. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة القاهرة.

وتم ضبط (المدير المسئول عن مستودع إسطوانات البوتاجاز – بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى (350 إسطوانة بوتاجاز مختلفة الأحجام) بالبيع فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (14) قضية بمضبوطات بلغت (215٫900 طن "أرز شعير") .. كان أبرزها الآتى :

وتم ضبط مالك (مخزن محاصيل زراعية "بدون ترخيص" – بمحافظة دمياط) لتخزينة كمية قدرها (100 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما ضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة البحيرة) لتجميعه كمية قدرها (7 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (190 قطعة "75 قطعة صوتية – 48 قطعة ضوئية – 67 قطعة ملصق").

وضبط (2,45 طن "لحوم خنزير مجمدة – سوسيس خنزير – بروتين صويا") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لمصنعات لحوم الخنزير) بمحافظة القليوبية .

وتم ضبط (34,22 طن "أرز أبيض – سكر حر – فول" "مستلزمات إنتاج – منتج نهائى") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وضبط (8,200 طن مواد خام "ملح – صودا - كلور" مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر – 672 كيلو جرام منظفات صناعية "منظفات أوانى – وسائل إستحمام – معطر" منتج نهائى بدون مستندات وغير مطابقة للمواصفات القياسية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة – 5 ماكينة خط إنتاج) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية .

كما تم ضبط (23665 قطعة ملابس جاهزة "بلوفر – بنطلون" منتج نهائى مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية وهمية غير مسجلة – 34465 قطعة "قماش – بكر قماش – ملصق" مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر – 15 ماكينة خط إنتاج) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية .

وضبط (80 طن مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر) ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لإدخالها فى عملية التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية .

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (37) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (15448 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.