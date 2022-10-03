ضبط 109 قطع سلاح نارى و466 قضية مخدرات في حملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:-

ضبط (109 قطعة سلاح نارى بحوزة 84 متهم)، وذلك على النحو التالى: (7) بنادق آلية،(9) بنادق خرطوش، (7) طبنجات، (86) فرد محلى، (171) طلقة مختلفة الأعيرة، (5) خزينة متنوعة، (250) قطعة سلاح أبيض.

- فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (50973) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

ضبط (170) حكم جناية، (16684) حكم حبس جزئى، (3006) حكم حبس مستأنف، (23904) حكم غرامة، (7209) مخالفة.

-فى مجال ضبط التشكيلات العصابية:-

ضبط عدد (3) تشكيلات عصابية، ضمت عدد (7) متهمين إرتكبوا عدد (11) حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات :-

ضبط (466) قضية (454 قضية إتجار فى المواد المخدرة ، 12 قضية تعاطى مواد مخدرة .. بحوزة 517 متهم ضُبط خلالها الآتى-:

كمية من مخدر البانجو وزنت (152,400 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 66,163 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (12,502 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (3,136 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (1,600 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,116 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (1,110 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (887 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (150 جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (22 جرام)، كمية من مخدر الكيتامين وزنت (2 جرام)، عدد (4602) قرص مخدر.

-فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (17) متهم.

-فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهمين.

-فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (334) دراجة نارية مخالفة.

-فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (28541) مخالفة مرورية متنوعة.

-فى مجال فحص السائقين: فحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.