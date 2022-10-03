ضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك فى حملة لمديرية الطب البيطري بالغربية

صادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية، طن أسماك "رنجة"، غير صالحة للاستهلاك الأدمى داخل مصنعين لإنتاج الأسماك المدخنة، و10 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومطروحة للبيع فى مركز كفرالزيات.

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجنة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارة البيطرية بمركز كفرالزيات، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني ومصانع الأسماك المدخنة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.

وأسفر مرور اللجنة عن ضبط طن أسماك " رنجة" غير صالحة للاستهلاك، و 10كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر.

وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير 4 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.