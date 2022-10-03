ضبط تكاتك مخالفة ورفع الإشغالات بحى المعادى

كتب سيد الخلفاوى

شن حى المعادي بالقاهرة بقيادة اللواء أحمد جودة، في تنفيذ عدة حملات بمشاركة الإدارات المعنية والتنفيذية شملت حملة مكبرة لرفع اشغالات المحلات والكافيهات والاكشاك والباعة الجائلين بشارع سينا تقاطع شارع مكة و شارع 71 و السنتر التجاري وشارع 151 .

واستمرت الحملات للتأكد من ضبط التكاتك المخالفة أمام محطة مترو المعادي بشارع 9 وميدان العرب وشارع 108 حيث تم ضبط عدد من التكاتك كما تم رفع إشغالات موقف عشوائي للموتسيكلات و الميكروباصات بشارع زهراء المعادى الرئيسي بمحيط المسجد الكويتي و بشارع الخمسين والتي تعوق سير المارة والسيارات وفرض حالة من الانضباط للشارع .

وفي إطار تطبيق القانون ضد المخالفين لاستعادة المظهر الحضارى للعاصمة بالتنسيق مع ادارة الاشغالات والمتابعة الميدانية تم إيقاف اعمال مخالفة بدون ترخيص بشارع 223 وتم ضبط المعدات وايداعها مخزن الحى واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما واصلت الأجهزة التنفيذية بنطاق الحي حملات نظافة يومية لرفع كفاءة الشوارع والميادين الرئيسية وواصل عمال النظافة أعمال الكنس والتجريد بالتنسيق مع وحدة الرصد البيئي على مستوى نطاق الحى بالكامل، وتكثيف كل الجهود للحفاظ على المظهر العام والشكل الحضارى واستهدفت الحملة استمرار أعمال النظافه اليوميه داخل حى المعادي وذلك بشارع 108 و شارع النادي وكوبري الفاروق وشارع وهيب دوس وامام مدرسة القناة و الثانوية العسكرية و مدرسة السلام بشارع 9 و مدرسة مصطفى كامل ومدرسة ثكنات المعادي .

وبالتعاون مع فرع هيئة النظافة وإدارة الحدائق والحماية المدنية بتقليم ورفع المخلفات من شجرة بعد سقوطها بشارع 103 و شارع دمشق تقاطع شارع 9 استعدادا للعام الدراسي الجديد.

واستكمالا لأعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين بالأحياء للتيسير على للمواطنين تنفيذا للخطة الاستثمارية للعام الحالى قامت الاجهزة المعنية بالتعاون مع إدارة الإنارة بتركيب الأسلاك ولحام أبواب العمدة بمحور حسب الله الكفراوي بالتعاون مع حي البساتين وتأمين أبواب أعمدة الإنارة بشارع 4 ومجمع المدارس خلف مسجد الفاروق .