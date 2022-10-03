ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة المساكن

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (مبلغ مالى- هاتف محمول) من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد حائز الهاتف المستولى عليه وتبين أنه (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه) بمواجهته أقر بشراء الهاتف من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية") وأضاف بعلمه بكون الهاتف من متحصلات واقعة سرقة.. حيث أمكن ضبط الأخير وأقر بإشتراكه مع آخر "تم ضبطه" فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب " وإعترفا بإرتكاب عدد 6 وقائع سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.