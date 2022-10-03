وقال محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط - حسبما نقلت "شينخوا" فى تقرير لها - إن الملتقى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، ويضم معرضا لمنتجات التمور ومشتقاتها، مشيرا إلى أن الوادي الجديد من أكبر محافظات مصر في إنتاج التمور بكميات وجودة عالية، الأمر الذى أسهم فى جعل مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور بمختلف أنواعها.

من جانبه، قال مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة الدكتور أمجد القاضي إن إنتاج مصر من التمور هذا العام بلغ 1.8 مليون طن بما يعادل 25% الإنتاج العربي، لافتا إلى أن مصر لديها خطة طموحة لتطوير صناعة التمور بدءا من عملية الزراعة، حيث تمتلك أكبر مزرعة تمور علي مستوى العالم في منطقة توشكي والعوينات تضم 2.5 مليون نخلة تنتج أجود أنواع التمور من الأصناف التصديرية.

وأضاف أن مصر تنتج ثلاثة أنواع من التمور، الأول هي التمور الرطبة وتمثل 50% من إنتاج البلاد وتزرع في محافظات كفر الشيخ ودمياط والبحيرة، والثاني التمور نصف الجافة وتزرع في محافظات الوادي الجديد وسوهاج وأسيوط والمنيا، والثالث التمور الجافة التي يتم زراعتها في أسوان، ويستخدم هذا النوع محليا فقط.

ولفت القاضي إلى أن أسعار التمور هذا العام وصلت إلى 20 جنيها للكيلو من المزارع، وأن محافظة الوادي الجديد أنتجت هذا العام 125 ألف طن من التمور بخلاف النخيل الذى لم يثمر حتي الآن.

وأشارت "شينخوا" إلى أن الملتقى ضم مسابقة لاختيار أفضل الفئات من بين المشاركين وندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية في إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل.