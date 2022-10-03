شكوى من تراكم القمامة فى شارع محمود سعيد بالإسكندرية.. والشركة ترد

أحمد جمال الدين - الإسكندرية - جاكلين منير

أرسلت القارئة دارين على حسن المقيمة بمحافظة الإسكندرية، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع تتضرر فيها من تراكم القمامة أمام منزلها فى شارع الشهيد محمود سعيد قرطام الكيلو 26 السيلفر بمحافظة الإسكندرية.

وطالبت القارئة فى شكواها بإزالة القمامة التى تعمل على انتشار الرائحة الكريهة الحشرات الضارة.

وأكد أحمد شحاتة مسؤل المركز الاعلامى بشركة نهضة مصر المنوط بها رفع القمامة من شوارع الاسكندرية، أنه تم عمل اللازم ورفع القمامة من المنطقة محل الشكوى.

وتأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".