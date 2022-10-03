شكرى يلتقى رئيس وزراء الكونغو قبيل مشاركته بالاجتماع الوزاري التحضيرى لـcop27

كتب: أحمد جمعة

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية ساما لوكونديه كينجى، وذلك قبيل مشاركته فى الاجتماع الوزاري التحضيرى لمؤتمر COP27، بحسب ما نشره السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية عبر "تويتر".

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، فيديو يبرز لحظة وصول وزير الخارجية سامح شكري إلى قاعة المؤتمرات فى كينشاسا، والخاصة بالاجتماع الوزارى التحضيري لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية في تدوينة له عبر "تويتر" إلى أن نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية "إيف ماسودي" كانت في مقدمة مستقبلى الوزير شكرى عند وصوله.

وسيركز الاجتماع على الموضوعات الرئيسية التي يتم تناولها خلال مؤتمر COP27، ومن أبرزها جهود خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وتمويل المناخ، والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، موضحاً ان الوزير سامح شكرى سيشارك على هامش الاجتماع في منتدى الدول الأكثر تأثراً بتبعات تغير المناخ، وسيعقد لقاءات ثنائية مع الوزراء والمبعوثين المعنيين بالمناخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الكونغوليين لبحث ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.