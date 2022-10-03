شكرى يصل قاعة المؤتمرات لحضور اجتماع كينشاسا التحضيرى لمؤتمر cop27.. فيديو

كتب: أحمد جمعة

نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، فيديو يبرز لحظة وصول وزير الخارجية سامح شكري إلى قاعة المؤتمرات فى كينشاسا، و الخاصة بالاجتماع الوزارى التحضيري لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

لحظة وصول وزير الخارجية إلى قاعة المؤتمرات فى كينشاسا، و الخاصة بالاجتماع الوزارى التحضيري لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ…. "إيف ماسودي" نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية تستقبل الوزير سامح شكرى عند الوصول @COP27P @Evebazaiba @Precop27RDC pic.twitter.com/1f3YdiTg73 — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) October 3, 2022

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية في تدوينة له عبر "تويتر" إلى أن نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية "إيف ماسودي" كانت في مقدمة مستقبلى الوزير شكرى عند وصوله.

وسيركز الاجتماع على الموضوعات الرئيسية التي يتم تناولها خلال مؤتمر COP27، ومن أبرزها جهود خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وتمويل المناخ، والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، موضحاً ان الوزير سامح شكرى سيشارك على هامش الاجتماع في منتدى الدول الأكثر تأثراً بتبعات تغير المناخ، وسيعقد لقاءات ثنائية مع الوزراء والمبعوثين المعنيين بالمناخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الكونغوليين لبحث ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.