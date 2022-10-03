شاهد.. حملة مكبرة لإزالة المنشآت المخالفة أسفل كوبرى ترسا الجديد

كتبت – مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية "يوتيوب"، فيديو، لجهود حى العمرانية في إزالة التعديات والمخالفات أسفل كوبرى ترسا الجديد، وذلك ضمن أعمال النهوض بحى العمرانية، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن استمرار أعمال التوسعة والتطوير بالشوارع الرئيسية والفرعية داخل نطاق الحى.

وأسفرت الحملة عن إزالة فتارين وأكشاك ومنشآت مخالفة أسفل الكوبري بشارعى عثمان محرم وخاتم المرسلين، والتصدى للمخالفات وضبط المخالفين، وذلك تحت إشراف سمير عويضة رئيس حى العمرانية والإدارات المعنية.

ويعد محور السادات (ترسا سابقا) المار بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية، ويبدأ تحديدا من نهاية شارع ترسا تجاه المريوطية، الذي تم تطويره بالكامل بطول أكثر من 6.5 كم، شريان جديد للتنمية في محافظة الجيزة بتكلفة 3 مليارات جنيه، حيث ساهم في استيعاب الحركة المرورية وتخفيف الضغط المروري بشارعي فيصل والهرم، عكس رؤية الدولة نحو تطوير المحاور بالمناطق التى تعانى من الكثافات المرورية، إذ يعد المحور بديلا لشارع الهرم بعد إغلاقه في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية وحتى الجيزة، بالتزامن مع تنفيذ الخط الرابع من المشروع القومي لمترو الأنفاق.

ويربط محور السادات شارع ترسا بشارع اللبيني ومحور المنصورية، كما يربط بين محور ترسا ومحور المريوطية، ويعبر بارتفاع كبير أعلى محور المريوطية والطريق الدائري، وذلك يأتي وفقا لخطة الدولة لدعم شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة؛ بما يحقق السيولة بكل المحاور الرئيسية والعرضية، لاستيعاب حجم الحركة المتوقعة في ضوء الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وارتبط بالمشروع، تطوير محافظة الجيزة لشارع اللبينى ليكون محور طولى يربط محور ترسا ومحور المنصورية، ضمن خطة التطوير الجارية بمحيط المتحف المصرى الكبير، ورصف شارع الخليفة بطول 450 م وهو الواقع بين شارعى الأهرام ومحمد أنور السادات باعتباره محورا مروريا هاما يربط بينها وله أهمية مرورية كبيرة انطلاقا من قيام المحافظة بتطوير متفرعات شارع الأهرام، بالإضافة إلى رصف شارع الكوثر الرابط بين شارعى المريوطية فيصل واللبينى فيصل بقطاع منشأه البكارى بحى الهرم.

وفى الجهة الأخرى من محور ترسا، تم إنشاء كوبرى جديد بجوار كوبرى ترسا القديم ليستوعب الكثافات المرورية المتوقعة بعد افتتاح المحور، لنقل حركة المرور من شارع ترسا إلى شارع خاتم المرسلين والذى تم تطويره أيضا ليصل عرضه إلى 6 حارات مرورية بعرض 50 مترا تقريبا، لتستغرق الرحلة من شارع خاتم المرسلين إلى طريق المنصورية أقل من 18 دقيقة وهى مسافة موازية لشارع الهرم.