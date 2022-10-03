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شاهد .. النائب طارق الخولى ينشر صورا للمفرج عنهم بالعفو الرئاسي الأخير

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 06:22 م
شاهد .. النائب طارق الخولى ينشر صورا للمفرج عنهم بالعفو الرئاسي الأخير اهالى المفرج عنهم
كتب محمد أبو عوض

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نشر النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، صورا لعدد من المفرج عنهم وشملهم قرار العفو الرئاسي الأخير. 
 
وكانت لجنة العفو الرئاسي أكدت من قبل أنها تُجري إجراءاتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية خلال اليوم وغداً.
 
وأضافت لجنة العفو الرئاسي أن هذه الإجراءات تأتى استكمالاً للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والتي نتج عنها انفراجة ملموسة في هذا الملف.
 
وأكدت اللجنة استمرار عملها خلال الفترة القادمة في دمج المُفرج عنهم طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة، مجددة شكرها لرئيس الجمهورية والنائب العام و وزير الداخلية على جهودهم الحثيثة والمُقدرة لإنجاح عمل اللجنة.
 
كما أكدت لجنة العفو الرئاسى تطلعها للمزيد من الإفراجات خلال الفترة القادمة.
 
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لجنة العفو

العفو الرئاسي

صور المفرج عنهم

طارق الخولى

اليوم السابع بلس



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