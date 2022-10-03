رئيس مياه القناة وسكرتير الإسماعيلية يتفقدان اصطفاف سيارات التعامل السريع مع الشتاء

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، يرافقه اللواء هشام الطويل سكرتير مساعد محافظة الإسماعيلية، اصطفاف معدات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وشفط المياه والفاكيوم، والنافوري وذلك للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات الشتاء من أمطار أو سيول المتوقع حدوثها، بالإضافة الي التعامل الفوري والسريع مع أي أزمات قد تحدث.

وأشاد اللواء هشام الطويل سكرتير محافظة الإسماعيلية، بجهود جميع العاملين بشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمحافظات القناة، وعلي رأسهم اللواء عبد الحميد عصمت، وذلك لاستعدادهم الجيد لفصل الشتاء والتدريب علي التعامل الفوري والسريع مع الأزمات، بالإضافة الي المتابعة المستمرة علي محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي وتقديم كافة الخدمات للمشتركين.

وأكد اللواء عبد الحميد، أن هناك فرق طوارئ من مهندسو ومشرفي وعمال الشركة تم تدريبهم علي أعلي مستوى في محافظات اقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، علي كيفية للتعامل الفور والسريع مع المواقف الطارئة والأزمات التي قد تحدث من أمطار وسيول، مؤكداً أن شركة مياه الشرب القناة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة، بالإضافة الي مراجعة شاملة لجميع محطات رفع الصرف الصحي.

وأضاف اللواء عبد الحميد، أنه تم إجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع ان تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، مع توفير عدد من الطلمبات الكوبوتا للدفع بها الى المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

يأتي ذلك فى إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم الشتاء وسقوط الأمطار وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول ، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.