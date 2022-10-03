رئيس مياه أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة المعابدة المرشحة بتكلفة 220 مليون جنيه

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد يرافقه الاستشارى الهندسي لتنفيذ المشروعات وعدد من مهندسي الشركة، أعمال إنشاء محطة مياه المعابدة المرشحة الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع ومتابعة الالتزام بالمواصفات الفنية، مصرحا أن محطة مياه المعابدة المرشحة الجديدة تبلغ طاقتها التصميمية 31 ألف م٣ /يوم، لزيادة ضغوط المياه بعدد 16 قرية و112 تابع بمركز ابنوب، بتكلفة إجمالية 220 مليون جنيه.

وأوضح "درة" أن هذه الزيارة تأتى ضمن المتابعات المستمرة لاعمال الانشاء ونسب التتفيذ على ارض الواقع وتحفيز الاداء لتحقيق الاستفادة المرجوة من هذه المشروعات، مضيفاً أن هذه المبادرة تستهدف تنفيذ أعمال توسعات وانشاء 6 محطات مرشحة واحلال وتجديد 7 محطات كبرى على مستوى عدد 7 مراكز بمحافظة أسيوط "منفلوط، صدفا، ساحل سليم، ديروط، الفتح، أبنوب، أبوتيج" لخدمة أهالى محافظة أسيوط.