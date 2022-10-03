رئيس جامعة قناة السويس يفتتح برنامج استقبال بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

عُقد اليوم الأثنين حفل إستقبال طلاب كلية طب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بقاعة المؤتمرات الكبرى لجامعة قناة السويس، حيث بدأ الحفل بالسلام الوطنى ثم تلاوة مباركة لآيات الذكر الحكيم للطالب عبد الرحمن عادل .

يأتى برنامج الإستقبال تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ، والدكتور أحمد أنور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،وإشراف تنفيذى الدكتورة رانيا مصطفى منسق كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وخلال اللقاء رحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بطلاب كلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية مؤكداً على أن الجامعة الجديدة بالشرق صرح علمى مُجهز بأعلى التقنيات الحديثة وببنية تحتية متطورة ، مباني على أحدث التصميمات ، ومعامل بأحدث التقنيات معرباً عن طموحنا الكبير نحو تطوير هذة الجامعة الناشئة والمساهمة في تنمية وإعمار سيناء التى نعقد عليها الكثير من الآمال مُشيراً إلى الإختلاف الكبير بين الحياة المدرسية والحياة الجامعية مطالباً بالاجتهاد والعمل فى ظل دراسة تحتاج إلى مجهود كبير وتضحيات أكبر ، لافتاً إلى أن طب قناة السويس تحمل رؤية رائدة متوجهة للمجتمع.

فيما أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن الشعب المصري والدولة تطمح إلى بناء أجيال من الأطباء الأكفاء، مشيداً بدورهم في التصدى لانتشار جائحة كورونا، كما دعى " عبد النعيم " طلابه بضرورة ممارسة الأنشطة مُلقياً الضوء على النماذج المُشروفه من كلية الطب فى الأنشطة الطلابية ، مؤكداً على الإلتزام بالتقاليد الجامعية من حيث الشكل والمضمون كما طالبهم بالاطلاع على دليل الطالب الجامعي.

بينما هنأ الدكتور أحمد السقا الطلاب الجدد بدراسة الطب التى تُعد حلم الكثير من طلاب الثانوية العامة مشيراً إلى أن تجربة الجامعات الأهلية الغير هادفة للربحية جديده لنا ولكم لافتاً إلى أن التحصيل العلمي جزء من المهنة فالطبيب مطالب بالتعليم والتعلُم المستمر وعلية أن يتصف بمجموعه من المميزات الهامة منها التفاعل ، الفهم ، الإطلاع المستمر ورؤية مجتمعية صائبة، مثمناً جهود إدارة الجامعة برعاية الدكتور ناصر مندور وبدعمه المستمر .

وتابع الدكتور أحمد أنور أن كلية طب القناة منذ 1976 تعمل بنظام رائد اختصت به والآن أصبح توجه عالمي مؤكداً أننا نتعامل مع النفس البشرية والدفعات التى تم استقبالها بعد انتشار جائحة كورونا على دراية تامة بما يبذله الأطباء من تضحيات ، مُرحباً بهم فى الجامعة الأم.

وأوضحت الدكتورة رانيا مصطفى أن تلك الدفعه هي الأولى للجامعة الجديدة مما يُشكل نوع من التحدى ولكن لا مجال للقلق فالجامعة الجديدة منبثقه من جامعة عريقة وكلية الطب بجامعة قناة السويس عمرها ٤٠ عاماً بنظام حديث وستكون المرجعية للجامعة الأم والكلية الأم

ثم استمع الدكتور ناصر مندور لتساؤلات الطلاب وأولياء الأمور وقام بالإجابة عليها والتى دارت حول توفير سكن للطلاب وهل سيتم تفعيل المنح الدراسية ، طبيعة الدراسة ، ودعم المواهب .

وأجاب "مندور" أن الجامعة تضع فى أولوياتها توفير سكن للطلاب فى أقرب وقت معلناً أن منح التفوق تبدأ من العام القادم ، مؤكداً أن الدكتور رانيا مصطفى ستقوم بتوضيح طبيعة الدراسة والمُقرارت، مشدداً على ضرورة الانتهاء من بطاقات التعارف للطلاب المتأخرين فى تقديم الأوراق لاستخراج تصريحات المرور .