رئيس جامعة قناة السويس يشهد اللقاء التعريفى لطلاب كلية الطب

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن اعتزازه وتقديره لكلية الطب والتى أستطاعت بكوادرها المتميزة أن تقدم خدمات كبيرة لمواطني إقليم القناة وسيناء خلال جائحة كورونا، مؤكداً أننا مازلنا ننتظر المزيد من أطباء جامعتنا خاصة مع الاستعدادات الكبرى للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك أثناء لقاء رئيس الجامعة بطلاب كلية الطب البشري في برنامج استقبال الطلاب الجدد بحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وهدى فرج أمين عام الجامعة .

بدأ الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم تلاوه مباركة لآيات من الذكر الحكيم.

وكان الحفل بإشراف الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب وحضور وكلاء الكلية الدكتور أحمد أنور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبير هجرس وكيل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور نادر النمر وكيل شئون الدراسات العليا والبحوث .

نظم اللقاء وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية بإشراف تنفيذى الدكتورة رانيا مصطفى مدير الوحدة .

وتابع " مندور " أن الكلية تقوم بتطوير شامل في بنيتها التحتية من معامل وورش عمل وقاعات تدريس ومدرجات ومكاتب إدارية، هذا إلى جانب أعمال رفع الكفاءة التى تتم داخل المستشفى الجامعي بجميع اقسامها الداخلية ، بالإضافة إلى إنشاء مبنى كامل للعيادات الخارجية بجميع التخصصات والتي تحتاج إلى كوادر أطباء في جميع التخصصات كما تم وضع اللبنة الأولى لإنشاء مستشفى طب وجراحة الأطفال.

كما حرص الدكتور محمد عبد النعيم على تقديم رسالة لأبناءه من طلاب الطب بضرورة المشاركه بالأنشطة الطلابية إلى جانب الدراسة، لافتاً أن رئيس إتحاد طلاب الجامعة كريم عبد البارى من كلية الطب، كما أن الكلية ممثلة وبقوة فى كافة الأنشطة الطلابية.

فيما أفاد الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، أن الطبيب الناجح لابد أن يتحلى بالأخلاق والأمانة والثقافة العالية ويكون قادر على إعطاء الكثير من التضحيات حيث يتنازل عن كثير من وقته وجهده واستقراره في سبيل القيام بمهام مهنته السامية، مشيراً إلى أن الطبيب يتعامل مع الإنسان في أضعف حالاته النفسية والبدنية مشيداً بالدعم الكبير الذى يُوليه رئيس الجامعة للكلية والمستشفيات الجامعية .

وخلال كلمته قام الدكتور أحمد أنور بعرض لنشأة كلية الطب على يد مؤسسيها الدكتور زهير نعمان والدكتورة عصمت عزت، وكيف كان لهم السبق في إنشاء أول كلية طب متوجهة للمجتمع برؤية لاتزال حتى اليوم حديثة، وأصبحت رائدة في نظام تعليم تتبعه الآن جميع كليات الطب .

وقامت الدكتورة رانيا مصطفى بإعطاء شرح تفصيلي لأنشطة الوحدة والخدمات التى تُقدمها للطلاب، مشيرة إلى أن فكرة مركز الدعم الأكاديمي ووحداته بالكليات هى فكرة رائدة ابتكرتها جامعة القناة ونفذتها الجامعات الأخرى.

كما وجه رئيس إتحاد طلاب الكلية الطالب عمرو عبد العزيز كلمة لزملاءه عن الكلية وطبيعة الدراسة بها وآليات الإنضمام للأنشطة.