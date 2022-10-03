رئيس جامعة طنطا يتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالات ختام فعاليات اليوبيل الذهبي

تابع الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا استعدادات الجامعة لحفل ختام فعاليات اليوبيل الذهبى لجامعة طنطا المقرر إقامتها نهاية الأسبوع الثانى من أكتوبر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء اللجنة المنظمة.

صرح رئيس الجامعة أن للاحتفال بالعيد الذهبى لجامعة طنطا فرحة حقيقية تتجاوز قلوب وعقول من فيها من أساتذة وطلبة، لأن جامعة طنطا تمثل فى الواقع الاشراقة الكبرى لشمس المعرفة والتعليم الأكاديمى الشامخ، ليس فقط فى وسط الدلتا بل فى مصر والعالم العربى وقارة افريقيا، تاريخ عريق.. ونصف قرن من التميز.. فقد تحولت جامعة طنطا إلى درة الجامعات الإقليمية فى مصر..ونراها تزدهر.. وتخطو خطوات عملاقة.. نحو التقدم و‏التفوق الأكاديمى تحت رايات «الجمهورية الجديدة».

أضاف الدكتور محمود ذكى أن الاستعدادات للحفل الختامى لفعاليات اليوبيل الذهبى تجرى على قدم وساق بالجامعة، لتظهر الاحتفالية بالشكل المشرف اللائق بالجامعة، مشيراً إلى أن فعاليات ختام احتفال الجامعة بمرور خمسون عاما على انشائها تشمل المنتدى البيئى الخامس والمؤتمر الدولى لكلية الطب، وتكريم رواد الجامعة السابقين، وحفل فنى يقدمه فريق كورال طلاب الجامعة.