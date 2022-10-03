رئيس جامعة القاهرة يلتقى مدير مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة لبحث آفاق التعاون

كتب ـ محمد صبحى

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، بالدكتور جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدبي، لبحث آفاق التعاون المشترك في دعم وتنفيذ المبادرات التي تطلقها المؤسسة، ومن أهمها مشروع الكتابة الإبداعية ضمن مبادرة بالعربي، ومبادرة شباب المعرفة لتعريف الشباب العربي بقضايا التعليم والبحث العلمي والابتكار وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب بحث الاستفادة من تجارب جامعة القاهرة في نشر الإصدارات والدراسات والبحوث التي تصدر عن الجامعة على منصة مركز المعرفة الرقمي لتوسيع دائرة الاطلاع عليها بالإضافة إلى إتاحة خدمات مركز المعرفة الرقمي أمام منتسبي جامعة القاهرة مجانًا.

وتناول اللقاء، مشروعات جامعة القاهرة ومبادراتها لتغيير طرق التفكير وتطوير العقل، وإطلاق مسابقتي التفكير النقدي وريادة الأعمال، وإطلاق مبادرة تطوير اللغة العربية لمواكبة تطور العلوم والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوصول إلى رؤى جديدة تبتعد عن طرق التفكير التقليدية، إلى جانب دور جامعة القاهرة البارز في ملف محو الأمية.

كما تناول اللقاء، البرامج والمشروعات العلمية والمعرفية التي تطلقها الجامعة والتي تتبناها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدبي، والمبادارات التي تقوم بإطلاقها إقليميًا ودوليًا للنهوض بالمستوى المعرفي والعلمي العربي، ودعم جامعة القاهرة لهذه البرامج والمبادرات وأبرزها مبادرة شباب المعرفة التي يشارك فيها الشباب من مختلف الدول العربية حيث تنظم المؤسسة ملتقى شباب المعرفة بدبي في ديسمبر المقبل لعرض التجارب الناجحة للشباب العرب الحاصلين على جوائز عالمية وكذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والابتكارات.