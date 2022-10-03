رئيس جامعة أسيوط يعلن إنشاء وحدة جديدة للجراحة التجريبية بـ"البيطرى التعليمي"

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن البدء فى إنشاء وحدة جديدة للجراحة التجريبية بالمستشفى البيطرى التعليمى، والتى تهدف إلى تدريب طلاب كليتى الطب والطب البيطرى، والباحثين على مهارات الجراحة المختلفة بشكل عملى، وما تتضمنه من فتح، وخياطة وعمل غرز، وإجراء جراحات داخلية وذلك على الحيوانات المسموح استخدامها فى التجارب العملية، كما من المقرر أن تهدف الوحدة إلى إجراء دراسات، وأبحاث علمية مشتركة.

جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى الطب البيطرى التعليمى والتى استقبله خلالها الدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطرى والسادة وكلاء الكلية لمختلف القطاعات ومدير المستشفى ورؤساء الأقسام بالكلية.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوى، خلال الزيارة بالمستشفى البيطرى التعليمى والتى تُعد إحدى مميزات جامعة أسيوط، والتى تُعد المستشفى الأكبر فى تخصصها على مستوى الجامعات المصرية والمقامة على مساحة 9 أفدنة وفق أحدث النظم والتخصصات العلمية فى مجال الطب البيطرى، وذلك لخدمة الحركة العلمية والبحثية وكذلك لخدمة الحركة العلمية والبحثية وكذلك تقديم خدمة بيطرى للمجتمع المحيط والتى تمتد بمختلف محافظات الصعيد.

ومن جانبها صرحت الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطرى، أن زيارة رئيس الجامعة للمستشفى تضمنت زيارة لوحدة المرحوم الدكتور نبيل مسك للأشعة التشخيصية والتى تُعد الأولى من نوعها فى صعيد مصر والمنشأة بتكلفة مليون و250 ألف جنيه، والمتخصصة فى إجراء الأشعة التشخيصية الدقيقة للحالات المرضية المترددة على المستشفى.

وأشارت الدكتورة مديحة درويش، إلى حرص رئيس الجامعة خلال زيارته للمستشفى، كما تفقد المستشفى، والمجهزة بأحدث أنواع الأدوية المستخدمة فى الطب البيطرى، ومتابعة سير العملية التعليمية ومتابعة انتظام الطلاب فى القاعات الدراسية، حيث التقى بالفرقتين الثانية والخامسة، مشيداً بالتواجد الكثيف للطلاب والتزام أعضاء هيئة التدريس بالتواجد منذ الأسبوع الأول.