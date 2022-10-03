رئيس جامعة أسيوط يشهد احتفال معهد تكنولوجيا المعلومات بتدريب الدفعة الـ 43

أعرب الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن سعادته بشراكة الجامعة مع معهد تكنولوجيا المعلومات من خلال فرعه بالجامعة مشيداً بالنشاط المميز للفرع فى تدريب الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة على عدد كبير من البرامج المتميزة سواءً المتخصصة فى تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات، والبرمجة أو العامة التى يحتاجها كلٌ فى مجاله.

وأكد القائم بعمل رئيس الجامعة على تواصل دعم إدارة الجامعة للمعهد، وتذليلها لكافة العقبات التى تواجهه منذ نشأته، وحرصها على تلبية جميع متطلباته لمساعدة القائمين عليه على القيام بمهام عملهم على الوجه الأكمل لصالح جميع أبناء الجامعة.

كان المنشاوى قد شارك فى الاحتفال ببدء تدريب الدفعة ال43 ببرنامج التدريب الاحترافى والذى نظمه معهد تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس أيمن عياد مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة ومن معهد تكنولوجيا المعلومات، وعدد من خريجين المعهد وبمشاركة طلاب الدفعة ال43 الملتحقين بالبرنامج.

و أكد رئيس الجامعة، على ضرورة الاستفادة من المنح التعليمية والعملية التى تقدمها وزارة التعليم العالى أو وزارة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات للطلاب والشباب بمختلف الفئات العمرية والاستغلال الأمثل لتلك الفرص فى تنمية مهاراتهم المعرفية والتثقيفية والتأهيل والتدريب لتلبية متطلبات سوق العمل والقدرة على المنافسة على المستوى الدولى، والذى يأتى تماشياَ مع ما توليه القيادة السياسية من دعم غير مسبوق للشباب وكذلك دعمها للتحول الرقمى فى مختلف القطاعات، موجها شكره لكافة القائمين على معهد تكنولوجيا المعلومات لدعمه المتواصل للشباب وأفكاره البنائه والمتميزة والتى تساهم فى تنمية قدراتهم ومهاراتهم.

و أستعرض المهندس أيمن عياد مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بالجامعة الأنشطة والفعاليات الرئيسية التى تم تنفيذها من قبل المعهد خلال العام التدريبى 2021/2022 والتى تضمنت نشر الوعى والتوعية بالوظائف المتاحة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ قطار مهن المستقبل فى محطته التالية بجامعة أسيوط إلى جانب انطلاق مبادة جريدة عالم رقمى بكلية الحاسبات والمعلومات، وكذلك تسليم شهادات التدريب الشتوى والاحتفال بمرور 15 عاما على أنشاء المعهد بالجامعة، بالإضافة إلى عقد ملتقى توظيفى والعمل الحر بالجامعة خلال شهر مارس واستضافة عدد من المعارض الفنية، كما أستعرض إحصائيات التدريب للعام 2022 والتى بلغت 1953 مقارنه بالعام 2021 والذى بلغت 662، مشيراَ إلى مخطط تدريب طلبة الجامعة الذى يسعى المعهد إلى تنفيذه للعام التدريبى 2022/2023 يتنوع ما بين تدريب صيفى، شتوى، ميدانى، اونلاين، ورش عمل توعية وندوات والذى بلغ 7640 وتم تنفيذ ما يقرب من 1010 طلاب وطالبات.

و شهدت فعاليات الاحتفال تكريم وتقديم المهندس أيمن عياد درع المعهد إلى رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.