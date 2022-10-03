رئيس جامعة أسوان يفتتح فعاليات الدورة الثانية من برنامج قادة المستقبل

افتتح الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان فعاليات الدورة الثانية من برنامج قادة المستقبل، حيث قام الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وبحضور إسلام يوسف مستشار رئيس الجامعة لشئون الاتحادات الطلابية والمشرف على البرنامج، بافتتاح فاعليات الدورة الثانية من برنامج قادة المستقبل تحت شعار "تدريب - تأهيل"، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بأهمية تدريب وتأهيل الشباب. وياتى ذلك فى إطار تمكين الشباب من القيادة فى المستقبل.

وفى إطار فاعليات بداية العام الدراسى الجديد 2022 /2023بجامعة أسوان، وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية، أن فكرة برنامج التدريبى لقادة المستقبل جاءت من خلال توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية تأهيل الشباب والعمل على تدريبهم.

وأشار الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، فى إلى أن البرنامج يهدف إلى تأهيل طلاب جامعة أسوان للقيادة وإنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الطلابية مؤهلة للعمل القيادى والإدارى والمجتمعى لبناء مجتمع قوى قادرة على مواجهة التحديات لتحقيق رؤية البرنامج من أجل صناعة جيل قادر عل تولى المسئولية المجتمعية والعمل بالقطاعات المختلفة والمجالات المتعددة.

كما يتضمن البرنامج التدريبى دورات تدريبية فى العلوم الإدارية والاقتصادية والعلوم الاجتماعية والمهارات الحياتية والتحول الرقمى وريادة الأعمال كما يتضمن ورش عمل عن أنواع الشخصيات واحترام الذات والتسويق الذاتى والذكاء الاجتماعى وكيفية مهارة ادارة الوقت.

وأضاف إسلام يوسف المشرف على تنفيذ البرنامج أن هذه الدورة تعد الثانية لبرنامج قادة المستقبل، والتى تستهدف تخريج 1000 طالب وبالفعل تم تخريج 1000 قائد وجارى اعداد وتدريب 100 قائد حالياً للتخرج والدورة ستستقبل دفعتين كل شهر وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجامعة الاهتمام بتخريج دفعات جديدة، ويعد البرنامج عبارة عن 10 دفعات حتى يتم تخرج 1000 قائد فى مستقبل القريب، كما يهدف البرنامج أيضا إلى معرفة الطلاب ببرامج التحول الرقمى وريادة الأعمال والمبادرات الطلابية.

وكان فى استقبال رئيس جامعة أسوان مكرم خوجلى المنسق الإدارى وتامر عاطف نائب مدير مركز التدريب والطالب عبدالله مدنى مسؤل الفريق الطلابى لقادة المستقبل ونائبه مصطفى حكيم سعد والتقط الطلاب والحضور صور تذكارية مع رئيس جامعة أسوان والوفد المرافق له.