رئيس جامعة أسوان يتابع سير الدراسة بالحرم الجامعي القديم

تابع الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، اليوم، سير العملية التعليمية بكليات الزراعة والموارد الطبيعية وكلية التربية الرياضية وذلك بالحرم الجامعي القديم بصحاري، وذلك برفقة الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية والدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة، وذلك للاطمئنان على انتظام المحاضرات وسير العملية التعليمية ومتابعة كافة الإجراءات التي قامت بها الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجدي2022 /2023.

في إطار استقبال العام الدراسي بجامعة أسوان وخلال جولة الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان شهد تحيه العلم و طابور كليه التربية الرياضية وبعض العروض الرياضية باستاد جامعة أسوان الرياضي وسط حضور طلابي واعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ووجه الدكتور أيمن عثمان عدد من النصائح، من أهمها ضرورة الإلتزام بالعملية التعليمية وعدم الإكتفاء بالدراسة فقط، بل لابد من صقل المهارات بالعديد من البرامج والدورات التدريبية، مع المشاركة في الأنشطة الطلابية.

وأكد رئيس جامعة أسوان ، في" تصريحات صحفية" على أن إدارة جامعة أسوان، تعمل على تذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه الطلاب، وتقدم كافة سبل المساعدة للطلاب غير القادرين وذوي الهمم وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بألا يكون هناك حائل بين طالب العلم وفرص التعلم سواء كان هذا الحائل بدني أو ذهني أو مالي، مضيفاً أنه في ضوء تلك التوجيهات السياسية تحرص إدارة جامعة أسوان على تقديم الدعم الكامل للنهوض بالعملية التعليمية داخل جميع كليات جامعة أسوان المختلفة، وتوفير كل مايلزم من سبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة الطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح.