الرئيسية تقارير مصرية رئيس الوزراء يصدر قرارا بمنح الجنسية المصرية لـ27 شخصا من جنسيات مختلفة الإثنين، 03 أكتوبر 2022 03:06 م الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قرار بمنح الجنسية المصرية لـ27 شخصا من جنسيات مختلفة. نشر القرار في الجريدة الرسمية. منح الجنسية الجنسية المصرية مصطفى مدبولي الحكومة الموضوعات المتعلقة رئيس الوزراء يوجه بهيكلة دعم الصادرات وزيادة الدعم المقدم للتصدير بأفريقيا الإثنين، 03 أكتوبر 2022 02:45 م مدبولى يتابع جهود أجهزة الدولة فى التعامل مع تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:41 م مصر تتقدم 20 مركزا فى المخرجات الإبداعية طبقا لمؤشر الابتكار العالمى 2022 الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:35 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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