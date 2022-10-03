اليوم السابع
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رئيس الوزراء يصدر قرارا بمنح الجنسية المصرية لـ27 شخصا من جنسيات مختلفة

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 03:06 م
رئيس الوزراء يصدر قرارا بمنح الجنسية المصرية لـ27 شخصا من جنسيات مختلفة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قرار بمنح الجنسية المصرية لـ27 شخصا من جنسيات مختلفة.
 
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
 
 

 


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الجنسية المصرية

مصطفى مدبولي

الحكومة



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