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رئيس النواب مهنئا الرئيس بذكرى نصر أكتوبر: خاضت القوات المسلحة معركة شرف لتقهر الهزيمة

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:50 ص
رئيس النواب مهنئا الرئيس بذكرى نصر أكتوبر: خاضت القوات المسلحة معركة شرف لتقهر الهزيمة رئيس مجلس النواب - ارشيفية
كتب كامل كامل

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بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

جاء في نص البرقية: "يطيب لي أن أتقدم إليكم فخامة الرئيس ولشعب مصر العظيم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن نواب المجلس بخالص التهنئة القلبية بحلول ذكرى عزيزة على نفوس المصريين جميعاً، ذكرى السادس من أكتوبر العظيم."

وأكد رئيس مجلس النواب إنه ليوم مشهود، يوم اتخذ فيه الراحل العظيم الرئيس محمد أنور السادات قرار الحرب بما نملك فى أيدينا من سلاح وهو سلاح الإنسان المقاتل الذى عوضنا الكثير عن السلاح الذى لا نملكه، وخاضت قواتنا المسلحة الباسلة معركة الشرف بكل جسارة لتقهر الهزيمة وترتفع أعلام مصر على كل شبر من ترابها المقدس، لترتفع هامة كل من يسكن الأرض العربية، بعد أن تساقطت تحت أقدامهم أحجار خط بارليف، كأوراق الخريف.

وتابع: "إننا نحنى الجباه إجلالاً وإكباراً لشهدائنا من رجال القوات المسلحة الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم يقاتلون فى سبيل الله لا يريدون إلا وجهه والشهادة، فكانوا أعظم الرجال وأطهر الشهداء".

وقال رئيس مجلس النواب: "إن شعب مصر الأبى حين يحتفى بحلول هذه الذكرى الوطنية المجيدة ليس لإحياء حدث تاريخى فقط، بل لكى نفكر ونتدبر ونستخلص العظات والعبر، ونضيف علامة أخرى على طريق العزة والكرامة، وفاء لتلك الذكرى وولاء للوطن."

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقيته، قائلاً: "لقد حرصتم دائماً على التأكيد على أن الإنسان المصرى صاحب عزم وصانع نصر، وحذرتم من الفرقة وشتات الرأى، وطالبتم بالاعتصام بالكبرى مصر، لتعلو مصر، وتحيا مصر.".. وكل عام وسيادتكم بخير، ومصر الكنانة آمنة مستقرة.

 

 

 

 

 


مجلس النواب

رئيس مجلس النواب

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