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رئيس البرازيل "بولسونارو" يتقدم بنسبة 46.3٪ من الأصوات بانتخابات الرئاسة

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:25 ص
رئيس البرازيل "بولسونارو" يتقدم بنسبة 46.3٪ من الأصوات بانتخابات الرئاسة الرئيس البرازيلي بولسونارو
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام برازيلية، إن الرئيس البرازيلي بولسونارو يتقدم بنسبة 46.3٪ من الأصوات مقابل 44.9٪ لمنافسه لولا بعد فرز 52.2٪ من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وفتحت مراكز الاقتراع في البرازيل أبوابها أمام الناخبين، الأحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية توصف بأنها "تاريخية" حيث سيكون لها تأثير عميق على السياسة الخارجية للبلاد.

 وأشارت صحيفة ساو باولو البرازيلية، إلى أن المنافسة تتركز ما بين قوى اليمين، ممثلة بمرشحها الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو، وقوى اليسار، ممثلة بمرشحها الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

 


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الانتخابات الرئاسية في البرازيل

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