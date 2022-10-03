اليوم السابع
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خليك واعى.. لا صحة لوجود نقص فى أدوية الأورام بالمستشفيات الحكومية.. إنفوجراف

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:31 م
خليك واعى.. لا صحة لوجود نقص فى أدوية الأورام بالمستشفيات الحكومية.. إنفوجراف أدوية - أرشيفية

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود نقص في أدوية الأورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي نفت تلك الأنباء.
 
خليك واعى
خليك واعى
 
الشائعة:
وجود نقص فى أدوية الأورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية
 
الحقيقة:
 
*الهيئة المصرية للشراء الموحد نفت تلك الأنباء
 
*أكدت توافر كافة الأدوية بشكل طبيعى بما فيها المستحضرات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج الأورام والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الأورام
 
*المخزون الاستراتيجى منها آمن ومُطمئن
 
*هناك متابعة مستمرة لتوافرها بكافة المستشفيات
 
*ضخ أى كميات إضافية منها بشكل فورى فى حالة الاحتياج
 
*اتجاه الدولة نحو توطين صناعة المستحضرات الحيوية وأدوية الأورام محليا
 

ادوية الاورام

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة

هيئة الدواء

اليوم السابع بلس

خليك واعى



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