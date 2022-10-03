خليك واعى.. لا صحة لوجود نقص فى أدوية الأورام بالمستشفيات الحكومية.. إنفوجراف

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود نقص في أدوية الأورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي نفت تلك الأنباء.



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