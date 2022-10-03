اليوم السابع
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خليك واعى.. لا صحة لإلغاء حضور طلاب الصف الثالث الثانوى بمدارس البحيرة (إنفو)

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 06:54 م
خليك واعى.. لا صحة لإلغاء حضور طلاب الصف الثالث الثانوى بمدارس البحيرة (إنفو) خليك واعى

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نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله على بعض من صفحات التواصل الاجتماعى بشأن قيام تعليم البحيرة بإلغاء حضور طلاب الصف الثالث الثانوى والاكتفاء بحضور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالمدارس، وقالت إن هذا الكلام غير صحيح.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض رد الوزارة على الشائعة

 

- مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أكدت أن هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا

 

- أوضحت أنه ليس من صلاحيات أو اختصاصات المديرية القيام بذلك

 

- يتعارض ذلك مع سياسة الوزارة وما تسعى إليه من تحقيق الانضباط وانتظام الطلاب بالمدارس

 

 

 


خليك واعى

شاءعات

وزارة التعليم

الغاء حضور الطلاب

البحيره



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