حياة كريمة بأسوان.. مد وتدعيم شبكات الكهرباء في قرية قسطل

أسوان - صلاح المسن

قامت الوحدة المحلية لقروى أبو سمبل بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، اليوم، بالمرور على المواقع الجارى العمل بها خاصة أعمال رفع التراكمات وتمهيد وتسوية الشوارع بقرية قسطل، بعد الانتهاء من مسار مد كابلات الكهرباء المغذى لمحول الوحدة الصحية الجديد والتى تتفذها احدى الشركات، وتشمل الأعمال مد شبكات الإنارة وتركيب الأعمدة الكهربائية وكابلات الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط وأعمال ربط خطوط الكهرباء للمحولات الجديدة وربطها مع مغذى محطة كهرباء توشكى الجديدة، ومغذى ابوسمبل، حيث تم التنبيه على المقاول المنفذ للمشروع من سرعه الانتهاء من باقى المسارات الأخرى ورفع التراكمات وتسوية الشوارع.

من ناحية أخرى، يواصل فريق عمل حياة كريمة جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالقرى بمراكز محافظة أسوان، وقد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية، مع الاستماع لمطالب وأراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها، موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية، المقررة لها، والاستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروع، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليارا و208 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من 239 مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه، فيما جار العمل فى 638 مشروعا بتكلفة 15.8 مليار جنيه، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروعا.

بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى تنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.