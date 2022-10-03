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حملة للتفتيش على تراخيص المحال التجارية بسفاجا

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:37 ص
حملة للتفتيش على تراخيص المحال التجارية بسفاجا جانب من أعمال اللجنة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نظمت إدارة الإنتاج وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، اليوم الإثنين، حملة للتفتيش على تراخيص المحالّ والإشغالات، للتأكد من صلاحية التراخيص الخاصة بها.

أكد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، أن اللجنة شكلت بغرض المرور والتفتيش الدوري لردع المخالفين من أصحاب المنشآت غير المرخصة وحثهم على السير في إجراءات الترخيص وتوفيق أوضاعهم.

وأضاف رئيس المدينة، أن اللجنة قامت بالمرور على محلات وكافتيرات الشارع الخلفي، وتم إعطاء البعض منها مهلة لمدة 15 يوما لتوفيق أوضاعهم وتجديد الرخص المنتهية، فضلاً عن الاهتمام بجوانب النظافة وإجراءات السلامة.

وشدد رئيس المدينة، على تكثيف الحملات التفتيشية على المحالّ التجارية، للتأكيد على الالتزام بالاشتراطات والتراخيص الصادرة من الوحدة المحلية والإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنافذ، ورصد أى مخالفات والتعامل معها على الفور وتطبيق قوانين الدولة.
 

أعمال اللجنة
أعمال اللجنة

 

جانب من أعمال اللجنة
جانب من أعمال اللجنة

 

 

لجنة للتأكد من تراخيص المحال بسفاجا
لجنة للتأكد من تراخيص المحال بسفاجا

 


 


 


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