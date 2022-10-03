ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن محفوظ قوله خلال مؤتمر صحفي إن قرار تشكيل فريق تقصي الحقائق تم الاتفاق عليه ،في اجتماع تنسيقي ويضم وزراء حكوميين مختلفين وقادة شرطة وجيش ولجنة الرياضة الوطنية الإندونيسية واتحاد كرة القدم الإندونيسي في وقت سابق اليوم.

وأضاف أنه سيرأس فريق تقصي الحقائق، وسيشارك مسؤولون من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات كرة القدم المحترفة والمراقبين والأكاديميين ووسائل الإعلام كأعضاء فى الفريق .

وأكد أنه سيتم الإعلان عن أعضاء فريق تقصي الحقائق خلال الـ 24 ساعة القادمة للبدء على الفور، في التحقيق الذي يستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في المأساة، وفي انتظار الانتهاء من تشكيل فريق تقصي الحقائق، ستتخذ الحكومة إجراءات قصيرة المدى للرد على الحادث، مثل إصدار تعليمات للشرطة بالتحقيق مع الأفراد المسؤولين عن تدفق الحشود والكشف عن الأسماء للجمهور، حسبما أشار الوزير المنسق. .

وقال محفوظ "صدرت تعليمات للشرطة بتقييم الترتيبات الأمنية في المناطق المعنية"، كما أصدرت الحكومة تعليمات لقائد القوات المسلحة الإندونيسية الجنرال أنديكا بيركاسا باتخاذ إجراءات ضد ضباط القوات المسلحة المزعوم تورطهم في الحادث، كما هو موضح في مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد وقع الحادث في ملعب لكرة القدم مساء السبت الماضي في مدينة "مالانج" بشرق البلاد عندما اقتحم آلاف المشجعين الملعب، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع مما أدى إلى حدوث تدافع .. كما تسببت هذه المأساة أيضا في إصابة 323 شخصا أودى بحياة 174 شخصا، وتعد واحدة من أكثر كوارث الملاعب الرياضية دموية في العالم.

