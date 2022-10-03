كتبت فاطمة خليل

لا تتعلق الوحدة فقط بالصحة العقلية للشخص، ويمكن أن تظهر آثارها الجانبية دائمًا في الصحة الجسدية للفرد أيضًا، وهناك العديد من الدراسات البحثية لفهم الآثار الجانبية للوحدة، في هذا التقرير نتعرف على 5 حقائق علمية صادمة عن الوحدة وتأثيرها على الصحة، بحسب موقع "Health".

1. يمكن للوحدة تسريع عملية الشيخوخة أكثر من التدخين

هل تعلم أن الشعور بالتعاسة أو الاكتئاب أو الوحدة يمكن أن يسرع من وتيرة الشيخوخة أكثر من التدخين أو بعض الأمراض؟

وفقًا لمقال بحثي في مجلة Aging-US ، استنتج الباحثون أن البشر لا يتقدمون في العمر فقط على أساس العوامل الفيزيائية وحدها.

تعتمد السرعة التي قد يتقدمون بها في العمر أيضًا على حالتهم العقلية وحالتهم الاجتماعية.

وكتب باحثون من Deep Longevity وجامعة ستانفورد والجامعة الصينية في هونج كونج من بين آخرين: "نظهر أن العوامل النفسية ، مثل الشعور بعدم السعادة أو الشعور بالوحدة، تضيف ما يصل إلى 1.65 عامًا إلى العمر البيولوجي للفرد.

2. يمكن للوحدة أن تضاعف من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Diabetologia، وهي مجلة تابعة للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري ، تشير إلى أن الشعور بالوحدة قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

توضح الدراسة أن الشعور بالوحدة يمكن أن يؤدي إلى حالة ضائقة مزمنة وطويلة في بعض الأحيان قد تؤدي هذه إلى استجابة الإجهاد الفسيولوجي للجسم. لهذا السبب من المهم معرفة كيفية التعامل مع الوحدة.

في حين أن الآليات الدقيقة ليست مفهومة تمامًا ، يُعتقد أن هذه الاستجابة تلعب دورًا رئيسيًا في تطوير مرض السكري من النوع 2 من خلال آليات مثل مقاومة الأنسولين المؤقتة الناتجة عن المستويات المرتفعة من الكورتيزول.

ليس هذا فحسب ، بل قد يؤدي أيضًا إلى تغييرات في كيفية تنظيم الدماغ لسلوك الأكل نتيجة لذلك ، قد يُظهر الشخص الوحيد شهية متزايدة للكربوهيدرات ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

3. زادت جائحة كورونا من الشعور بالوحدة

وفقًا لمقال بحثي نُشر في PLOS One ، وهي مجلة Public Library of Science ، ازداد الشعور بالوحدة بمرور الوقت بسبب جائحة كورونا.

كان الدافع وراء ذلك هو التباعد الاجتماعي القسري ، والإغلاق ، وبيئات العمل من المنزل. أدى الانقطاع عن التفاعلات بين الأشخاص والتفاعلات وجهاً لوجه إلى إصابة العديد من الأشخاص بالصعوبات، خاصةً كبار السن الذين يعانون من الوحدة.

4. يمكن للوحدة أن تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية إلى أن العلاقات الاجتماعية السيئة ارتبطت بزيادة بنسبة 29% في خطر الإصابة بعيوب القلب الخلقية وزيادة بنسبة 32 % في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.