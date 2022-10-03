اليوم السابع
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الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:54 م
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حبس عاطلين لاتهامهما بالتشاجر بالأسلحة النارية فى حلوان

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:46 م
حبس عاطلين لاتهامهما بالتشاجر بالأسلحة النارية فى حلوان مشاجره، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التشاجر بالأسلحة النارية، بسبب خلافات بينهما.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات، باستقبالها أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مصاباً بطلق خرطوش بالقدم اليسرى إثر إدعاء مشاجرة.
 
وبانتقال قوات الأمن والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وآخر "له معلومات جنائية"، تطورت لمشاجرة بسبب خلافات مالية تعدى خلالها الثانى على الأول بالضرب بإستخدام فرد خرطوش، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبط الطرف الثانى، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

 


خلافات مالية

أخبار الحوادث

خرطوش

سلاح خرطوش

امن القاهرة

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