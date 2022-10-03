حاتم قنديل بطل مصر فى التجديف يشارك بفعاليات أنشطة التوعية المائية بسوهاج.. صور

شارك البطل المصرى حاتم قنديل بأنشطة التوعية التى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك على هامش رحلته من محافظة أسوان إلى رأس البر فى أحداث تحدى للتجديف بنهر النيل، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن البطل المصرى وجه رسالة توعوية بأهمية اتباع السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع المياه وأهمية الحفاظ على مياه الشرب من التلوث.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أنه يتم تنفيذ حملات لرجال الدين الإسلامي والمسيحي وقادة الرأي بالقرى وتنفيذ قوافل مائية للمواطنين في جميع قرى ونجوع المحافظة ورحلات تعريفية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي وأنشطة توعوية لطلاب المدارس واستطلاعات راي المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وورش سباكة للسيدات لتعليمهم كيفية إصلاح الأدوات المنزلية وحملات لتوعية المواطنين، حيث تشمل هذه الأنشطة عدة رسائل اتصالية منها أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وأضرار القيسونات على الخزان الجوفي ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر على الصحة العامة وأهمية دفع الفواتير لاستمرار قيام الشركة في تأدية مهامها.