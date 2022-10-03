"جنايات دمنهور" تقضي بالإعدام لمتهمين قتلا شخصا بسلاح أبيض وشومة فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات دمنهور فى البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد محمد حلوسه، والمستشار طاهر نبيل النحاس وسكرتير المحكمة محمد صالح، بمعاقبة كل من "س.ع.م" و"أ.ع.م" بالإعدام شنقا، لاتهامهما بقتل المجنى عليه "ع.ع.ش".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1601 لسنة 2022 جنايات مركز النوبارية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور قسم النوبارية بقيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات أن المتهمين كل من، "س.ع.م" و" أ.ع.م" قتلا المجنى عليه " ع.ع.ش" عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيتا والنية وعقدوا العزم المصمم على إزهاق روح المجنى عليه، واعدوا لذلك سلاح أبيض سكين واده شومة، وما أن اظفروا به فقام المتهم الثانى بالتعدى على رأس المجنى عليه بضربه بالشومة فسقط على الأرض، وعند محاولته التصدى لهم قام المتهم الأول بطعنه طعنه نافذة فى البطن فسقط غارقا فى دمائه وتوفى، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، وبعد أخذ رأى فضيلة مفتى الديار المصرية وافقت وبالإجماع بالإعدام للمتهمين.