جامعة قناة السويس توجه قافلة بيئية موسعة لقرية الوادي الأخضر بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجهت جامعة قناة السويس قافلتها البيئية التوعوية إلى قرية الوادي الأخضر بمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية ضمن استعدادات الجامعات المصرية لمؤتمر المناخ، واستضافة مصر لقمة المناخ المنتظرة بشرم الشيخ نوفمبر المقبل COP 27.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة على حرصه الدائم على المشاركة المجتمعية بالمبادارات الرئاسية والقومية المختلفة والهادفة لتحسين مستوي معيشة المواطنين، وبناء على توجيهات القيادة السياسية بتنمية الوعي البيئي من خلال مبادرة "اتحضر للأخضر" لتنمية الوعي البيئي، وتعريف المواطنين بقضايا المناخ والبيئة التي من شأنها التأثير على حياتهم اليومية، وتماشيا مع استراتيجية الدولةللتنميةالمستدامة2030 -فإن جامعة قناة السويس حريصة على نشر الوعي البيئي من خلال سلسلة من الندوات التوعوية والقوافل المتوجههة للمجتمع، وتابع الدكتور مندور أن الجامعة كذلك تمتلك ثلاثة مراكز بحثية متخصصة في التغير المناخي، فضلا عن البرامج الدراسيةالتي تقدمها لطلاب الدراسات العليا في هذا المجال، وأيضا المشروعات البحثية المعنية بالبيئة والتغيرات المناخية.

استهدفت القافلة 45مواطن من أهل قرية الوادي الأخضر بالإسماعيلية، وتناولت موضوعات هامة هي حماية مصادر المياه من التلوث، والتغيرات المناخية، والمشروعات الصغيرة وتدوير المخلفات.

أقيمت القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد وصفي وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قام بتوعية المواطنين وتقديم الإرشاد الزراعي الدكتور أحمد إبراهيم الأستاذ بكلية الزراعة وتحدث عن الموارد المائية في مصر وآليات الحفاظ عليها من التلوث،ودور الدولة المصرية في زيادة المشروعات المائية والزراعية، ومؤكدا على أن الموارد المائية تعد من أهم عناصر المنظومة البيئية، وأحد أهم محاور التنمية في مصر، كما تناول التغيرات المناخية، وتوعية المزارعين حول أهمية قش الأرز بوصفه من الثروات التي يمكن تدويرها وإعادة استخدامها كعلف للماشية وللأسماك، وكسماد عضوي.

وتابع الدكتور أحمد إبراهيم التوعية الزراعية والبيئية بالحديث عن المشروعات الصغيرة مثل زراعة عيش الغراب بالمنازل، ومشروع الشعير المستنبت، أقيمت القافلة بإشراف المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، وتنفيذ إدارة الاتصالات والمؤتمرات.