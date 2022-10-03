جامعة حلوان: نسعى للتحول إلى جامعة صديقة للبيئة لمواجهة التغيرات المناخية

كتب محمد صبحى

انطلقت قبل قليل فعاليات، مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية الذي تنظمه جامعة حلوان بمجمع الفنون بالحرم الجامعى ، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وعدد من عمداء كليات الجامعة.

وبدأت فعاليات المؤتمر بإذاعة السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ، ثم تلاوة بعض آيات القرآن الكريم.

واذاع منظمى المؤتمر ، فيلما تسجليا عن مشاركة جامعة حلوان ورؤيتها فى مواجهة قضية التغيرات المناخية

وقالت الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد المشكلات بجامعة حلوان ، أن الجامعة تعمل استثمار الموارد المادية والبشرية والتعاون مع أجهزة الدولة والعمل على خطاب إقليمى مع التجمعات الأخرى تحقيقا للتكامل فى المشروعات التنموية والتى حققت فيها الجامعة مراكز متقدمة ونأمل أن يكون مؤتمر الجامعة اليوم حتى الوصول إلى جامعة صديقة للبيئة تحقيقا للتنمية المستدامة .

وقدمت الشكر إلى الدكتور سيد قنديل لدعمه لمؤتمر اليوم والدكتورة منى فؤاد والدكتور حسام رفاعى نواب رئيس الجامعة، و عمداء الكليات للمشاركة فى فعاليات المؤتمر.

ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاورفى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة تتضمن التغيرات المناخية والصحة، التغيرات المناخية وقطاع الزراعة، التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر، التغيرات المناخية والتكنولوجيا والهندسة، التغيرات المناخية والمجالات التربوية والاجتماعية والفنية.