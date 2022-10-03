جامعة الوادى تشارك فى الملتقى التسويقى المصرى الثانى للتمور بالوادى الجديد

كتب ـ محمد صبحى

شاركت جامعة الوادي الجديد ، في الملتقى التسويقي المصري الثانى للتمور بالوادى الجديد، الذى تستضيفه محافظة الوادي الجديد فى الفترة من الأول وحتى الثالث من أكتوبر الجاري، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، بحضور وزراء التنمية المحلية والزراعة والتضامن الاجتماعى وعدد من المحافظين والمحافضين السابقين للوادى الجديد وعدد من سفراء بعض الدول.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، إن الجامعة شاركت بجناح لمنتجات مزارع الجامعة من الخضر والتمور بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة الجامعة بوفد من أساتذة كلية الزراعة فى الجلسات الحوارية ضمن فعاليات الملتقى والتى تتضمن مشاركة الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة كرئيس لإحدى الجلسات العلمية ومشاركة الدكتور حسين فيرويز أستاذ تكنولوجيا الأغذية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب حول تحسين سلسلة القيمة المضافة للتمور كأحد الحلول لمواجهه التغيرات المناخية فى مصر، بالإضافة إلى محاضرة الدكتور حاتم حمدون رئيس قسم الإنتاج الحيوانى ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث حول الحد من التغيرات المناخية باستخدام مخلفات النخيل فى تغذية المجترات.

وأثنى رئيس الجامعة على الجهود الكبيرة التى يبذلها اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد فى الارتقاء والنهوض بالمحافظة فى شتى المجالات، وفتح أسواق للتمور محليا وقوميا ودوليا .

كما هنأ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة نائبا عن نواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية وجماهير الوادى الجديد بمناسبة احتفال محافظة لوادى الجديد بعيدها القومى الثالث والستين.