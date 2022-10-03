توقعات ببرودة غير معتادة فى الشتاء بأوروبا بسبب أزمة الطاقة

وكالات

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إن أوروبا ستواجه درجات حرارة أكثر برودة من المعتاد هذا الشتاء، وسط أزمة طاقة.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المركز الأوروبي لتوقعات الطقس متوسطة المدى، أن مثل هذه التوقعات تمثل مشكلة محتملة لسلطات عدد من الدول الأوروبية التي تضطر إلى كبح جماح نمو أسعار الطاقة، في ظل رفض مصادر الطاقة الروسية.

وتلفت الصحيفة إلى أن الوضع قد تفاقم أيضا من جراء حقيقة أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة القياسية في الصيف الماضي، انخفضت كمية الطاقة التي تولدها محطات توليد الكهرباء من الرياح والمحطات الكهرومائية.

وتفاقمت أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي منذ أوائل يوليو الماضي، عندما حدثت الانقطاعات الأولى في إمدادات الغاز من روسيا إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بسبب مشاكل في صيانة توربينات أنابيب السيل الشمالي بعد فرض العقوبات.

من جهتها دعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد بشكل استباقي للوقف الكامل لإمدادات الغاز من روسيا، ووضع خطة لخفض طوعي في استهلاك الغاز من قبل جميع دول الاتحاد بنسبة 15٪ للفترة من من 1 أغسطس 2022 إلى 31 مارس 2023.