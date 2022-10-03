تواصل فعاليات الأسبوع التعريفي لطلاب جامعة بني سويف الأهلية

واصلت جامعة بني سويف الأهلية، ولليوم الثاني علي التوالي فعاليات الأسبوع التعريفي لطلاب والتي تقام تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حيث تشمل التعريف بالكليات والبرامج وأعضاء هيئة التدريس بكل برنامج والمنسقين، وذلك بحضور الدكتورة سحر داود مساعد رئيس جامعة بني سويف الأهلية لشئون الطلاب، محمد سليم أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، وسط حضور لافت من الطلاب.

وتضمنت مراسم فعاليات الأسبوع التعريفي كلمات متتابعة لمنسقي الكليات والبرامج وعمداء الكليات واستعراض مواهب الطلاب من إلقاء الشعر والغناء الوطني، فضلاً عن اختيار منسقي التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والتعريف بالأنشطة الطلابية وخدمات الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الأسبوع التعريفي يتضمن محاضرات حول الإرشاد النفسي يقوم بها نخبة متخصصة من أساتذة كلية الطب البشري حول الفرق بين التعليم ما قبل الجامعي والجامعي وكيفية التعامل مع الزملاء والأصدقاء وأعضاء هيئة التدريس، وإدارة الوقت بما يضمن التحصيل الجيد لمواد التخصص وممارسة الأنشطة الطلابية، فضلاً عن محاضرات حول تعزيز قيم الانتماء للوطن والمحافظة على الأعراف والقيم والتقاليد الجامعية.

وأشارت الدكتورة سحر داود مساعد رئيس الجامعة الأهلية، إلى أن اليوم الثاني من الأسبوع التعريفي شهد حضور طلاب كليات التجارة، الآداب، العلوم، الهندسة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض، مع بدء المحاضرات ببعض الكليات العملية اعتبارا من يوم الثلاثاء.

ووجه الطلاب رسالة شكر وتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنجاز هذا المشروع القومي الذي يمثل طفرة في مجال التعليم العالي، مثمنين حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء عدد من الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية وفق أحدث النظم الحديثة.