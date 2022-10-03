تنظيم حفل استقبال أول دفعة طب بشرى بجامعة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

نظمت كلية طب جامعة العريش، حفل استقبال طلبتها الجدد أول دفعة دراسية فى تاريخها بعد افتتاحها، وأعلنت كلية طب العريش، أنه تحت رعاية الدكتور أسامة زكرى عميد كليه الطب جامعة العريش والدكتورة نشوى كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، تم تنظيم حفل استقبال والتعارف للطلبة الجدد بالفرقه الأولى للعام الدراسى 2023.



كما أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات، بجامعة العريش مشاركة طلبتها فى أول العام دراسى بتميزفى احتفالية رفع العلم وبدء العام الدراسي الجديد.



وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، انه تفقد عدد من كليات الجامعة يرافقه الدكتور رفعت عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، للاطمئنان على استعدادات الكليات لبدء الدراسة، لتوفير مناخ دراسي ملائم، وتقديم كافة سبل الراحة للطلاب.



ووجه بانتظام المحاضرات، وحسن استقبال الطلاب، وتعريفهم بالكليات وأقسامها.



وعلى صعيد آخر هنأ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، خلال جولته ك عمداء الكليات والسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليات والعاملين والطلاب ببدء العام الجامعي الجديد، وخلال لقاءه بهم أكد بتوضيح أهمية المشروعات القومية في عملية التنمية المستدامة، كما طالبهم بتوضيح الدور الحيوي لمصر في استضافة مؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ، واستعدادات الجامعة للمشاركة في هذا الحدث العالمي، متمنيًا لهم عامًا جامعيًا موفقًا، وأشار إلى أن إدارة الجامعة استعدت للعام الجامعي الجديد بتدشين العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية رياضيًا وثقافيًا وفنيًا وعلميًا إيمانًا لدور الجامعة بأهمية الأنشطة الطلابية.



وتفقد رئيس الجامعة ومرافقيه خلال جولته القاعات التدريسية للتأكد من انتظام العملية التعليمية بها، حيث أجرى حوارًا مفتوحًا مع الطلاب، موجهًا رسالة للطلاب الجدد بضرورة بذل الجهد والاهتمام بممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة التي تنمي مهاراتهم.



وأضاف أن تسعى جاهده إلى تخريج خريج متميز قادر على مواكبة احتياجات سوق العمل والمشاركة في عملية التنمية المستدامة للوطن.



وعلى جانب آخر أكد الدكتور رفعت عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على استعداد المدن الجامعية لاستقبال الطلاب حيث بدأ التسكين من أمس وتم وضع خُطة للأنشطة الطلابية على مستوي الجامعة وكلياتها.

