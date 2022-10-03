تكليفات إدارية جديدة لمدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر.. تعرف عليها

أصدر الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عدة قرارات إدارية شملت تكليفات بديوان مديرية الشئون الصحية، حيث تم تكليف الدكتور إسماعيل إبراهيم الوزان مديرا لإدارة الطوارئ والرعاية الحرجة.

كما اصدر وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، قرارا بتكليف الدكتور هانى إبراهيم، مديرا لإدارة التدريب، وتكليف الدكتورة ايمان سعيد، مسئولا لقوائم الانتظار.

وشملت أيضا التكليفات تكليف الدكتور هشام العوضى، رئيسا للهيئة الطبية، وتكليف الدكتور محمد حميد، مديرا طبيا، وتكليف كل من الدكتور بشير رمضان والدكتورة، سالى مجدى نائبان لمدير المستشفى، وتكليف الدكتورة نجلاء محمد، نائبا لمدير المستشفى للشئون المالية والإدارية.

واكد بيان المديرية أن تلك التكليفات جاء حرصاً على تنظيم العمل الإدارة ووضع هياكل إدارية منظمة للمنشئات الصحية بالبحر الأحمر وتحديد المهام الإدارية وقولبتها فيما هو صالح للعمل.