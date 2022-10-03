تغيرات في وجهك قد تكون من أعراض قصور الغدة الدرقية

كتبت فاطمة خليل

يؤثر مرض الغدة الدرقية على عدد كبير من الناس في جميع أنحاء العالم، إنها حالة طبية تؤثر سلبًا على الغدة الدرقية الموجودة في مقدمة عنقك، وتحد من إنتاج الكمية المناسبة من الهرمونات والنوعان الأكثر شيوعًا من اضطرابات الغدة الدرقية هما: فرط نشاط الغدة الدرقية وقصور الغدة الدرقية، وهناك تغيرات تحدث فى الوجه تدل على حدوث قصور فى الغدة الدرقية، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

وبينما يشير فرط نشاط الغدة الدرقية إلى إنتاج الكثير من هرمون الغدة الدرقية، فإن قصور الغدة الدرقية يشير إلى انخفاض إنتاج نفس الهرمونات، مما يؤدي إلى العديد من المضاعفات الصحية.

ما هو قصور الغدة الدرقية؟ وفقًا لمايو كلينك، فإن قصور أو خمول الغدة الدرقية هو حالة لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من بعض الهرمونات الأساسية والتشخيص المبكر هو المفتاح في علاج الحالة. ومع ذلك ، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية أخرى بما في ذلك السمنة وآلام المفاصل والعقم وأمراض القلب.

لاحظ التغييرات التي طرأت على تعابير وجهك

يصف موقع MSD أعراض قصور الغدة الدرقية بأنها "خفية وماكرة"، ووفقًا لهيئة الصحة البريطانية ، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها تشمل احتباس السوائل والانتفاخ ، وخاصة حول محيط العين ، والتعب ، وعدم تحمل البرد ، والتشوش الذهني.

ومع ذلك، يمكن أن تكون التغييرات في تعابير الوجه أيضًا علامة منبهة لقصور الغدة الدرقية.

تعابير الوجه تصبح باهتة، والصوت أجش، والكلام بطيء ، والجفون تتدلى والعينان والوجه منتفخان".

السبب أعراض الوجه المرتبطة بقصور الغدة الدرقية هي نتيجة للتقلبات الهرمونية التي تسببها الحالة نفسها.

وغالبًا ما يؤدي انخفاض مستويات الغدة الدرقية إلى تدلي الجفون أو انتفاخ وتورم الوجه.

علاوة على ذلك ، يمكن أن يشير تساقط شعر الحواجب إلى قصور الغدة الدرقية، حيث يرتبط تساقط الشعر أيضًا بالحالة. وفقًا للخبراء، فإن هذا يرجع إلى اضطراب في إنتاج هرمونات T3 و T4 ، التي تنظم العديد من وظائف الجسم بما في ذلك نمو الشعر.

علامات تحذير أخرى يجب الانتباه إليها إذا كنت لا تزال غير متأكد مما إذا كانت التغييرات في تعابير وجهك علامة على قصور الغدة الدرقي ، فيمكنك دائمًا البحث عن الأعراض الأخرى ، والتي تشمل:

- إعياء وتعب

- عدم تحمل وحساسية تجاه البرد

- إمساك

- جلد جاف

- زيادة الوزن

- بحة في الصوت

- ضعف العضلات

- ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

- آلام العضلات وتيبسها

- فترات حيض أثقل من المعتاد أو غير منتظمة

- تباطؤ ضربات القلب

- اكتئاب

- مشاكل في الذاكرة

- تضخم الغدة الدرقية

هل هناك طريقة للوقاية من قصور الغدة الدرقية

بحسب كليفلاند كلينك إن قصور الغدة الدرقية لا يمكن الوقاية منه ومع ذلك يمكن أن يمنع تطور شكل خطير من هذه الحالة وأفضل طريقة ممكنة هي الانتباه للأعراض والتحدث مع الطبيب عندما تبدأ الأعراض بالظهور.

يوصي الخبراء أيضًا بإجراء اختبار لتشخيص الحالة مبكرًا وعلاجها بشكل فعال وفي الوقت المناسب إلى جانب تحديد الأعراض ، سيطلب مقدم الرعاية الصحية إجراء فحص بدني واختبارات دم معينة.