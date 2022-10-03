"تعليم بورسعيد" تكرم طالبة ذهبت للمدرسة بالعكاز بأول أيام العام الدراسي.. صور

بورسعيد - محمد عزام

كرمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام، اليوم الإثنين، الطالبة أسيل محمد جلال، الطالبة بمدرسة سانت ماري الخاصة في بورسعيد، تقديرًا لذهابها إلى المدرسة بالعكاز رغم إصابتها بتمزق في الأربطة وتجبيس قدمها، بحضور عزيز شنوده، مدير إدارة المدرسة.

وسلم حازم عبدالمطلب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم، شهادة تقدير، إلى الطالبة، في ظل إشادة من الحضور، وسعادة من الطالبة.

وأعلنت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، عن أن مدارس بورسعيد جاهزة لاستقبال 153 ألف طالبًا وطالبة مع بداية العام الدراسى الجديد، مشيرة إلى أنه جرى إنهاء معظم أعمال الصيانة البسيطة، وتوزيع مقاعد الطلاب على كافة المدارس بجميع مراحل التعليمية، فضلًا عن الإنتهاء من كافة التجهيزات الفنية والإدارية.